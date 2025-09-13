Кроме того, Каллас высказала увренность, что переговоры с РФ о территориальных уступках Украины - это ловушка.

В Европе сложилась ситуация, которая напоминает 1938 год, когда Чехословакия просила помощи в противостоянии Германии, но не получив ее, попала в руки нацистов.

Такое мнение высказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. "У нас ситуация, которая напоминает 1938-й год. Чехословакия тогда просила помощи против нацистской Германии, не получила ее и попала в руки нацистов. Разница сегодня в том, что если падет Украина, то под угрозой будет безопасность всей Европы. Мы должны показать, что усвоили урок истории", - сказала дипломат.

Кроме того, Каллас высказала увренность, что переговоры с РФ о территориальных уступках Украины - это ловушка:

Она отметила, что классическая российская переговорная тактика работает в три этапа: сначала Москва требует то, что ей никогда не принадлежало. Затем она прибегает к ультиматумам и угрозам. В итоге мобилизуются голоса на Западе, готовые предложить Кремлю именно то, чего у него никогда не было.

В итоге, по словам Каллас, Кремль получает больше, чем когда-либо мог мечтать. Она отметила, что в настоящее время российский диктатор Владимир Путин заявляет права на украинские области, которые он даже не контролирует:

"Разве это компромисс, если перед этим выдвигались заведомо завышенные требования?"

Она отметила, что в Евросоюзе идет работа над 19-м пакетом санкций, чтобы усилить давление на Путина. По ее словам, РФ уже потеряла из-за санкций $450 млн. "На столе много креативных решений", - детализировала Каллас.

Сегодня стало известно, что США введут санкции против ряда мировых компаний, поставлявших товары в РФ. Правительство США считает, что компании действуют вопреки американским интересам.

Как сообщили источники изданию Bloomberg, Евросоюз может в 19-м пакете санкций ввести новые санкции против российских банков и энергетических компаний.

