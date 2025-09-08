По информации журналистов, ЕС может ввести более жесткие санкции против крупных российских нефтяных компаний.

Европейский Союз может ввести новые санкции против российских банков и энергетических компаний в рамках последнего раунда мер, которые направлены на то, чтобы давить на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на лиц, которые знакомы с этим вопросом.

Отмечается, что этот пакет санкций станет 19-м с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такие ограничения могут предусматривать введение ЕС санкций против российских платежных и кредитных карточных систем, криптовалютных бирж. Кроме того, ЕС может применить дальнейшие ограничения на торговлю нефтью с РФ.

По информации источников издания, блок надеется объединить некоторые из своих последних мер с США, поэтому делегация чиновников ЕС отправится в Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с американскими коллегами и обсудить совместные действия по этому вопросу.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши партнеры в Европе поддержали нас", - отметил министр финансов США Скотт Бессент в интервью программе NBC "Meet the Press".

Собеседники Bloomberg добавили, что последний пакет ограничений ЕС предусматривает ужесточение санкций против российского теневого флота, нефтетрейдеров в третьих странах, а также возможное введение запрета на перестрахование танкеров, находящихся в списке.

Кроме того, ЕС может ввести более жесткие санкции против крупных российских нефтяных компаний, отменив некоторые исключения, которыми сейчас пользуются такие компании, как "Роснефть".

В то же время в блоке обсуждают введение запрета на экспорт большего количества товаров и химикатов, которые использует военная промышленность РФ, а также торговых ограничений для иностранных компаний, среди которых и китайские, поставляющих эти товары.

"Отдельно ЕС рассматривает возможность впервые применить свой "инструмент против обхода санкций" против Казахстана, сообщили источники. Это будет означать запрет для страны импортировать определенный набор машин, которые, согласно торговым данным блока, все еще в больших объемах перенаправляются в Россию, где используются для производства оружия, сообщили источники", - отметили в Bloomberg.

Однако предлагаемый ЕС пакет санкций может измениться, ведь его будут обсуждать со столицами стран блока в ближайшие дни или недели.

"Другие рассматриваемые меры включают ограничения на визы, на порты, которые имеют дело с санкционированными теневыми судами, и санкции на услуги, такие как искусственный интеллект, имеющие военное значение", - добавили источники издания.

Ранее издание Politico писало, что именно США способны "закрутить гайки" и ввести болезненные санкции против России. В то же время, как отмечают журналисты, президент США Дональд Трамп, похоже, оставляет такой вариант "в запасе", если мирные переговоры провалятся.

"Мы не ожидаем, что в 19-м пакете ЕС останется много пространства для значимых санкций против российской нефти. Предыдущий пакет уже сильно ударил по российской нефти, и на данном этапе мы не видим большого потенциала для новых ограничений", - подчеркнул ведущий аналитик по рынку нефти в компании ICIS Аджай Пармар.

В то же время Венгрия и Словакия просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ. По информации СМИ, Словакия хочет снять санкции с олигарха Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана, а Венгрия добивается исключения из списка подсанкционных лиц олигархов Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна.

