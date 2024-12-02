В Румынии спустя неделю после президентских выборов состоялись выборы в парламент.

По предварительным данным в Румынии на решающих парламентских выборах победила правящая Социал-демократическая партия (СДП). Сообщается, что это "создает почву" для переговоров о формировании коалиции с "прозападной риторикой". Однако это может быть непростой задачей, пишет "Радио Свобода".

СМИ пишет, что, по данным с 99,3% избирательных участков, СДП получила 22,7% голосов. У ультраправого и ультранационалистического "Альянса за единство румын" (АЕР) набралось 18,2 процента голосов. Это голосование состоялось через неделю после того, как в первом туре президентских выборов неожиданно одержал победу ультраправый кандидат с пророссийскими взглядами, говорится в материале.

Партнер Социал-демократической партии — Правоцентристская Либеральная партия (ПЛП/PNL) — получила 14,4%, а Союз "Спасите Румынию" — 12 процентов. Официальные и окончательные результаты голосования будут опубликованы позже. Кроме того, СМИ пишет, что распределение мест в Сенате и Палате депутатов может занять больше времени.

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Ожидается, что ни одна из партий не сможет получить парламентское большинство, из-за чего должны начаться переговоры по формированию правительства. Но это может зависеть от результатов второго тура президентских выборов на следующей неделе.

Аналитики отмечают, что может сложиться ситуация с "неустойчивой коалицией" между левой СДП и правоцентристскими ПЛП и Союзом "Спасите Румынию" — это позволило бы обеспечить прозападную политику вместо пророссийской, которая связана с новыми ультраправыми партиями.

Выборы в Румынии - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Конституционный суд отложил принятие решения о признании результатов первого тура президентских выборов, в ходе которого победу одержал 62-летний Келин Кеоргеску. Он поддерживает режим кремлевского диктатора.

Кроме того, если Калин Георгеску выиграет и второй тур выборов, это нанесет серьезный удар по западной поддержке Украины. Именно он неоднократно предлагал прекратить поддержку Украины и вообще — ставил под сомнение членство Румынии в НАТО.

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