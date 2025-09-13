Правительство США считает, что компании действуют вопреки американским интересам.

Министерство торговли США обнародовало перечень компаний, в отношении которых будет с 16 сентября введен практически полный запрет на экспорт товаров в Штаты, сообщает официальный сайт института.

Отмечается, что под новые ограничения попали, в частности 23 компании из Китая, три турецкие, две - из ОАЭ, по одной - из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

Как пояснили в торговом ведомстве, указанные компании осуществляли поставки для нужд военно-промышленного комплекса РФ, а также поставляли американскую продукцию без необходимых разрешительных документов.

"Правительство США признало эти организации такими, которые действуют вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов", - отмечается в сообщении американского министерства торговли.

Санкционные угрозы Трампа России

Как сообщал УНИАН, 12 сентября президент США Дональд Трамп в очередной раз заговорил о возможных новых санкциях Штатов против РФ, отметив, что его терпение в отношении Владимира Путина "быстро иссякает".

"Это очень сильно ударит по банкам, а также будет связано с нефтью и тарифами", - ответил Трамп на вопрос о том, какие санкции он может ввести против России.

Несмотря на неоднократные угрозы новыми ограничениями РФ, Трамп никаких санкций не ввел, а фраза о том, что он за две недели примет важное решение стала мемом.

Хотя в августе американский президент ввел новые пошлины против Индии, назвав это наказанием за закупку российской нефти.

Однако впоследствии выяснилось, что Трамп лично обиделся на Индию и наказывает ее тарифами, лишь прикрываясь нефтью РФ. К тому же торговые переговоры между США и Индией не завершились подписанием соглашения.

