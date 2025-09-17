По словам женщины, об этом свидетельствуют лабораторные отчеты.

Вдова Алексея Навального Юлия заявила, что две независимые лаборатории установили, что ее муж был отравлен незадолго до смерти в российской тюрьме. Об этом пишет Associated Press.

По словам женщины, биологические образцы из тела Навального вывезли из России и проверили в двух лабораториях за рубежом. Она добавила, что обе лаборатории пришли к выводу, что Навального отравили.

"Эти лаборатории в двух разных странах пришли к одному выводу: Алексея убили. Точнее, его отравили", - отметила Юлия.

Также она показала изображения, которые были сделаны в камере Навального в день его смерти и на которых видно рвоту на полу.

"Я требую, чтобы лаборатории, которые проводили исследования, опубликовали свои результаты. Прекратите успокаивать Путина ради каких-то высших "соображений". Вы не можете его успокоить. Пока вы молчите, он не остановится", - призвала женщина.

Смерть Алексея Навального - что известно

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который боролся против коррупции среди чиновников и организовывал массовые антикремлевские протесты, умер в феврале 2024 года в арктической колонии. Мужчина отбывал 19-летний срок заключения, который, как он отмечал, был политически мотивированным.

Тогда российские власти заявляли, что политик заболел после прогулки, однако не предоставили других подробностей о его смерти. Навальному было 47 лет.

Уже в мае 2025 года Европейский Союз отомстил России за Навального. В частности блок ввел ограничительные меры против 28 человек, ответственных за серьезные нарушения прав человека в РФ, за репрессии в отношении демократической позиции и за действия, которые значительно подрывают верховенства права в этой стране.

Также сообщалось, что Навальный предсказал свою смерть в колонии. Оппозиционер в мемуарах описывал свои стратегии выживания.

"Я представляю худшее, что может произойти, и принимаю это... Я проведу остаток жизни в тюрьме и умру здесь", - писал он.

Навальный также смирился с мыслью, что "не с кем будет прощаться", и что все семейные праздники будут отмечаться без него.

