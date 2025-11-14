Глава Пентагона рассказал, что будет в центре внимания военных.

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о запуске операции "Южное Копье", которая, по его словам, будет нацелена на "наркотеррористов" и защитит "наш дом [США] от запрещенных веществ, убивающих наших людей".

Интрига заключается в том, что пока не совсем ясно: навешивает ли Хегсет новое название на уже действующие операции США у Венесуэлы и за ее пределами, или же это стартовый выстрел для новой, расширенной миссии, пишет Axios.

Сообщается, что США стягивают в Карибский регион военные корабли — включая самый большой авианосец в мире, USS Gerald R. Ford. Удары по предполагаемым лодкам наркоторговцев уже привели к гибели как минимум 80 человек, и президент США Дональд Трамп дал понять, что рассматривает и наземные операции.

По данным CBS, высокопоставленные военные представили ему "обновленные варианты" ударов по Венесуэле, но никакого решения принято пока не было.

Операция "Южное Копье" - небольшие детали

СМИ пишет, что эту операцию частично будет вести Южное командование, которое отвечает за военные действия США в Центральной и Южной Америке и прилегающих водах.

Глава Южного командования, адмирал ВМС Элвин Холси, как ожидается, уйдет в отставку в середине декабря — примерно через год после вступления в должность и на несколько лет раньше срока. Сообщалось, что Холси действовал осторожнее, чем хотел Хегсет. Демократы же выразили сомнения в законности ударов по лодкам.

"Западное полушарие — наш район, и мы будем его защищать", — написал Хегсет в социальной сети X (Twitter).

Действия США против Венесуэлы

Ранее УНИАН сообщал, что США и Венесуэла на пороге войны. Администрация Трампа даже разработала несколько вариантов развития военных действий. Они включают прямые атаки на военные подразделения, которые защищают президента Николаса Мадуро.

Кроме того, мы также рассказывали, что президент США лично высказался о вероятности ударов по Венесуэле. Он заявил, что власть Мадуро близится к завершению, однако Вашингтон не планирует никаких боевых действий против этой страны.

