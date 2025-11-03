'Дни Мадуро сочтены': Трамп высказался о вероятности ударов по Венесуэле

Американский лидер заверил, что Соединенные Штаты не готовят военную операцию против Венесуэлы, несмотря на слухи о развертывании сил в Карибском бассейне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власть венесуэльского лидера Николаса Мадуро близится к завершению, однако Вашингтон не планирует никаких боевых действий против этой страны.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, комментируя слухи о возможной военной операции США в Венесуэле.

На вопрос интервьюера, сочтены ли дни Мадуро на посту президента Венесуэлы, Трамп ответил: "Думаю, что да".

В то же время на уточняющий вопрос, планируют ли США наносить удары по Венесуэле, американский лидер отметил:

"Я вам этого не скажу. То есть, я не говорю, что это правда или нет. Но я бы не был склонен говорить, что я это сделаю, потому что я не обсуждаю с репортерами, собираюсь ли я наносить удары".

Планы США в отношении Венесуэлы - что известно

Напомним, 31 октября издание Newsweek сообщило, что США могут нанести удар по Венесуэле в ближайшие дни, ссылаясь на спутниковые снимки. Согласно данным журналистов, Соединенные Штаты якобы закрыли воздушное пространство над Пуэрто-Рико и развернули в Карибском море десантный корабль с 1600 морскими пехотинцами на борту.

Трамп опроверг эту информацию, заявив, что Вашингтон не готовит никакой военной атаки, зато продолжит оказывать политическое и дипломатическое давление на Каракас.

В начале августа этого года США объявили 50 млн долларов денежного вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро.

На этом фоне венесуэльский диктатор Николас Мадуро обратился к РФ, Китаю и Ирану с просьбой срочно отремонтировать некоторую военную технику Венесуэлы и предоставить дополнительные военные радары и ракеты.

