Американские соцсети спорят, чьи цвета носил министр - России или США.

Глава Пентагона Пит Гегсет надел провокационный галстук на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, для этих переговоров он выбрал галстук, цвета которого совпали с российским триколором.

Пользователи соцсетей обвинили Гегсета в ношении галстука с цветами российского флага, но за министра внезапно вступился вице-президент Джей Ди Вэнс.

Во время официальной встречи в Белом доме Гегсет появился в галстуке, с белым, синим и красным цветами, которые полосками шли друг за другом. В такой же последовательности расположены цвета на флаге РФ. Такой выбор аксессуара вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Ветеран ВВС США и проукраинский блогер Джейк Бро написал, что министр "надел галстук с российским триколором", и добавил: "Эти люди любят Путина и Россию".

Впрочем, публикацию прокомментировал Вэнс:

"Или, возможно, он был одет в цвета Америки".

Соединенные Штаты, как и Россия, имеют флаг в красно-бело-синей гамме, что и стало причиной путаницы и споров в сети.

Дресс-код в Белом доме - другие скандалы

Напомним, в феврале неофициальная одежда президента Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом вызвала спор, который закончился грандиозной ссорой.

СМИ писали, что советники Трампа тогда просили команду Зеленского, чтобы на встречу украинский лидер прибыл в деловом костюме, однако он приехал в Белый дом в более формальном черном костюме с национальным символом Украины.

