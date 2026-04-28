Писториус объяснил громкое заявление Мерца о возможной потере Украиной территорий

Немецкий министр подчеркнул, что о возможной потере части территории Украины говорит сам Зеленский.

В заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца о связи между возможной потерей Украиной ее территорий и вступлением в Европейский Союз нет ничего особенного. Так считает министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Радио Свобода.

Он прокомментировал заявления главы немецкого правительства о том, что Украине, вероятно, придется смириться с тем, что часть ее территории может остаться неконтролируемой Киевом в рамках будущего мирного соглашения с Россией.

По его словам, возможную потерю Украиной части территории признает сам ее президент Владимир Зеленский.

"Оценку того, что Украина, возможно, в конце этой войны – если она, надеюсь, скоро завершится – будет вынуждена отдать ту или иную территорию, признает даже сам украинский президент. Так что это не является каким-то особым сообщением", – сказал Писториус, отвечая на вопросы журналистов 28 апреля.

Заявление Мерца об Украине

Как сообщал ранее УНИАН, канцлер Германии Мерц недавно предположил, что часть Украины перестанет быть украинской в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Он связал такие уступки с перспективами вступления Украины в Евросоюз.

"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеемся, будет мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской", – сказал он.

По мнению Мерца, если президент Украины Владимир Зеленский захочет сообщить об этом украинцам и заручиться поддержкой большинства, то по этому поводу должен состояться референдум. "Он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу", – предположил немецкий канцлер.

В то же время Мерц предостерег украинцев от завышенных надежд на скорое вступление в ЕС. Он сказал, что Украина не может присоединиться к блоку, пока продолжается война.

