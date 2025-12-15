Сейчас семья бывшего диктатора Сирии отрезана от элитных сирийских и российских кругов.

Свергнутый сирийский диктатор Башар Асад, который после побега из страны переехал в Москву, вернулся к офтальмологии и начал изучать русский язык. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

В издании напомнили, что Асад окончил медицинский факультет Дамасского университета, а по профессии является врачом-офтальмологом. По словам одного из собеседников издания, свергнутый диктатор сейчас посещает курсы для офтальмологов.

"Он изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в офтальмологии. Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в Дамаске", - поделился с журналистами друг семьи Асадов.

Собеседники издания рассказали, что свергнутый диктатор вместе со своей семьей после падения его режима в Сирии живут в одиночестве. По их словам, вероятнее всего, Асад и его семья планируют проживать на Рублевке, в закрытом жилом комплексе московской элиты.

Также в издании выяснили, что у семьи Асадов нет финансовых проблем. После введения западных санкций в 2011 году они вложили большую часть своего состояния в России.

Собеседники издания также поделились, что сейчас семья Асадов отрезана от элитных сирийских и российских кругов. Российские кураторы сирийского диктатора не позволяют ему контактировать с высокопоставленными чиновниками.

"Он ведет очень тихую жизнь. Имеет очень мало контактов с внешним миром, если вообще они есть", - рассказал друг семьи Асадов журналистам.

По словам одного из собеседников издания, Асад для российского диктатора Владимира Путина в значительной степени не имеет значения. Он подчеркнул, что глава Кремля не терпит лидеров, которые теряют контроль над властью.

Сирия выдала ордер на арест Башара Асада - что известно

Напомним, что Башар Асад вместе со своей семьей сбежал в Россию в декабре 2024 года после того, как повстанческие группировки свергли его правительство после 13 лет гражданской войны. В конфликте участвовали Россия, Иран, США и Турция.

В 2025 году Сирия выдала ордер на арест бывшего диктатора Башара Асада. Таким образом страна открыла путь для передачи этого ордера в Интерпол с целью принятия международных мер.

СМИ писали, что в ордере говорится об обвинениях, среди которых умышленное убийство, пытки, приведшие к смерти и лишение свободы. Ордер также основывается на исках, которые подали семьи жертв в южной провинции Дарайя относительно событий, которые произошли в ноябре 2011 года.

