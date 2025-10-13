Глава российского МВД говорит, что Асад с семьей живут в России добровольно.

В России отрицают факт отравления бывшего сирийского диктатора Башара Асада. Возможное отравление Асада прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, цитируют его российские СМИ.

По словам Лаврова, все это только слухи, а "никаких проблем" у бывшего диктатора Сирии нет.

"Мы, исходя исключительно из гуманитарных соображений, предоставили убежище Башару Асаду, его семье. У него нет никаких проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает", - сказал Лавров.

Видео дня

Так он ответил на вопрос кремлевских журналистов, которые попросили его прокомментировать информацию о состоянии здоровья Башара Асада.

Отравление Асада - что известно

Напомним, что недавно в СМИ было опубликовано сообщение о том, что Асад с тяжелыми симптомами попал в реанимацию и провел в больнице несколько суток. после стабилизации он был выписан и отправлен домой.

Указывалось, что Асад живет вблизи Москвы на вилле под российской охраной. Он почти никогда не бывает на публике, хотя имеет много посетителей.

К большим ограничениям, наложенным на семью Асадов, - в частности запрета на публичную деятельность, - добавилось еще и ограничение пользоваться активами семьи, которые остаются замороженными.

Также известно, что его жена пытается получить разрешение на выезд из России и переехать в Лондон, откуда она родом. Перед тем она должна развестись с мужем. Сейчас она якобы подала необходимые документы и ждет решения.

Вас также могут заинтересовать новости: