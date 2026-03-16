'Нафтогаз' обсуждает разработку нового газового месторождения с румынской компанией, – Reuters

Месторождение может стать одним из самых перспективных в Черноморском регионе.

НАК "Нафтогаз Украина" ведет переговоры с румынской компанией OMV Petrom о разработке нового газового месторождения в Черном море.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, "Нафтогаз" обнаружил "значительные" запасы газа на шельфе Черного моря еще до полномасштабного вторжения России в 2022 году. Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, и разработка месторождения может начаться только после окончания войны.

Источники издания не указали объем запасов газа на момент открытия, но один из них назвал его "одним из самых перспективных газовых месторождений в Черноморском регионе", где Румыния и Турция уже разрабатывают собственные месторождения.

"Тем не менее, это открытие газового месторождения может в конечном итоге способствовать укреплению энергетической безопасности Европы в условиях разрыва связей с Россией, одновременно подчеркивая потенциал Черного моря для дальнейших открытий", – отмечают журналисты.

Компания OMV Petrom, контрольный пакет акций которой принадлежит австрийской OMV, ведет разведку на месторождении "Хан Аспарух" в Черном море у побережья Болгарии. В Румынии компания разрабатывает месторождение Neptun Deep в партнерстве с государственной газодобывающей компанией Romgaz. Ожидается, что добыча там начнется в 2027 году – это позволит удвоить производство газа в стране и сделает ее чистым экспортером.

В декабре 2025 года Государственная служба геологии и недр с шестой попытки продала специальное разрешение на разработку Любинецкой нефтегазовой площади, расположенной во Львовской области. Деньги от продажи специального разрешения поступят в госбюджет и будут направлены в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует закачать до начала следующего отопительного сезона не менее 13 миллиардов кубометров газа. Минэнерго рассчитывает, что в подземные газохранилища будут закачивать преимущественно газ собственной добычи, также планируются дополнительные закупки газа на европейском рынке.

