Известно, что Асад вместе со своей семьей бежал в Россию.

Сирия выдала ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада. Таким образом страна открыла путь для передачи этого ордера в Интерпол с целью принятия международных мер. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации государственных СМИ, в ордере говорится об обвинениях, среди которых умышленное убийство, пытки, приведшие к смерти и лишение свободы. Ордер также основывается на исках, которые подали семьи жертв в южной провинции Дарья относительно событий, которые произошли в ноябре 2011 года.

Что этому предшествовало

Напомним, Асад вместе со своей семьей бежал в Россию в декабре после того, как повстанческие группировки свергли его правительство после 13 лет гражданской войны, которая началась из-за продемократических протестов. В конфликте участвовали несколько иностранных государств, а именно Россия, Иран, США и Турция.

Видео дня

Бывший президент Сирии обвиняется в применении химического оружия против гражданского населения и массовых пытках во время войны в стране. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что по состоянию на март 2024 года в гражданской войне в Сирии погибло более 600 тысяч человек.

По информации ООН, более половины довоенного населения в 23 млн человек была вынуждена выехать в другие регионы Сирии или в другие страны.

В то же время недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Сирия восстанавливают дипломатические отношения. По его словам, украинцы рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности.

Глава государства рассказал, что во время переговоров с президентом Сирии Ахмедом Хусейном они обсудили перспективные области для развития сотрудничества. Также коснулись вопроса угроз безопасности для Украины и Сирии и важности противодействия им.

