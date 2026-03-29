В Финляндию залетели два дрона: премьер заговорил о 'украинском следе', – Bloomberg

В воскресенье утром на юго-востоке Финляндии разбились два беспилотника, которые пересекли государственную границу, нарушив воздушное пространство, сообщает издание Bloomberg.

Как заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, дроны, "скорее всего, принадлежат Украине". Впрочем, по его словам, в настоящее время эта версия еще окончательно расследуется специалистами.

Министр обороны Антти Хакканен, в свою очередь, подчеркнул серьезность инцидента.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Органы безопасности немедленно отреагировали. Расследование событий продолжается, и дальнейшие детали будут предоставлены после проверки информации", – цитирует слова чиновника издание.

По имеющимся данным Министерства обороны, беспилотные аппараты летели очень низко, поэтому для их отслеживания в воздух пришлось поднять истребитель F/A-18 Hornet.

Известно, что одно из устройств упало к северу от города Коувола, а другое разбилось к востоку от населенного пункта.

Это первый подобный случай нарушения финской границы дронами с начала полномасштабного вторжения РФ. Страна также усилила охрану в Финском заливе после атаки украинских БПЛА на российский нефтяной терминал "Приморск" в Балтийском море на прошлой неделе.

Новые правила мобилизации финнов

Ранее УНИАН писал, что Финляндия значительно усиливает свою оборонную готовность на фоне угроз со стороны России. Теперь в стране обновили правила мобилизации – резервистам разрешили приходить на службу не только с обязательным туристическим снаряжением, но и с собственным огнестрельным оружием, беспилотниками и GPS-устройствами, если они имеют такие средства.

Это направлено на максимальное привлечение имеющихся ресурсов граждан в случае чрезвычайной ситуации или угрозы войны, хотя основные запасы вооружения остаются на складах армии. Командование армии отметило, что целесообразность и безопасность использования частного оружия и техники будут оцениваться уже непосредственно после прибытия резервистов в подразделения

