Финляндия поставила точку в истории с падением украинских беспилотников, - Yle

Из-за истории с падением украинских беспилотников власти страны заявили, что не будут требовать от украинской стороны приостановки или сокращения атак на российский нефтяной сектор.

Власти Финляндии не будут требовать от Украины прекратить или сократить дроновые атаки на нефтяной сектор Росии.

Об этом заявила министра иностранных дел Элина Валтонен в эфире программы Yle. "Финляндия ничего подобного не требует. Но, конечно, мы должны обеспечить, чтобы финны не подвергались опасности", - сказала министр.

Она добавила, что Украина имеет право защищаться:

"Мы не предъявляем Украине требований относительно того, на какие цели она стремится оказывать влияние в России".

Заявлене Валтонен прозвучало в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Украина получила "сигналы" от некоторых союзников о сокращения атак на российский нефтяной сектор.

По словам министра иностранных дел, в настоящее время Финляндия разрабатывает систему защиты от беспилотников. Валтонен прогнозирует, что ее введут в эксплуатацию уже через несколько месяцев.

Украинские беспилотники в Финляндии

В воскресенье на территории Финляндии упали два беспилотника. Власти подтвердили, что один из них украинский. В связи с этим Валтонен заявила, что ситуация с безопасностью в стране существенно не изменилась после инцидента с беспилотниками.

Она отметила, что нет никаких преднамеренных враждебных действий, направленных против Финляндии, и беспилотники попали на территорию страны случайно.

"Наша отправная точка в обсуждении с украинцами заключается в том, что этого не должно было произойти. У Финляндии сильные вооруженные силы и органы безопасности. Мы сделаем все возможное, чтобы Финляндия оставалась безопасной страной для жизни", - пообещала министр.

Ситуация с беспилотниками: что было

Утром 29 марта на территории Финляндии зафиксировали падение двух беспилотников, которые власти назвали "вероятно, украинскими". Президент Финляндии Александр Стубб сообщал, что один из дронов действительно украинский. Однако он заверил, что поводов для паники среди населения нет.

Министерства обороны сообщало, что дроны летели очень низко, поэтому для их отслеживания в воздух пришлось поднять истребитель F/A-18 Hornet.

Напомним, в ночь на 29 марта Украина во второй раз за неделю атаковала российский нефтетерминал в порту "Усть-Луга", который является ключевым для россиян на Балтике.

