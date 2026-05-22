Украинские власти воруют всё, включая экипировку тех, кого отправляют на фронт, – Путин

Глава Кремля пригрозил Украине ответным ударом после нападения на общежитие колледжа в Старобельске.

Российский диктатор Владимир Путин заслушал доклады Министерства обороны, МЧС, ФСБ и лидера самопровозглашенной "ЛНР" об ударе по общежитию колледжа в оккупированном городе Старобельск, сообщает ТАСС.

Путин опроверг предположение, что беспилотники попали в здание из-за работы ПВО или РЭБ. Он утверждает, что поблизости не было никаких военных объектов.

Поэтому глава Кремля заявил, что этот удар был не случайным, и добавил, что три волны дронов били в одно и то же место.

Путин добавил, что удар по Старобельску подтверждает "террористический характер киевского режима".

Он рассказал, что дал Минобороны РФ поручение подготовить "предложения" относительно ответа на удар по Старобельску, поскольку "ограничиться лишь заявлениями нельзя".

Кроме того, российский диктатор обратился к украинским военным с призывом "не участвовать в преступлениях киевского режима и не выполнять приказы".

"Украинские власти воруют все, включая экипировку и средства защиты тех, кого отправляют на фронт", – заявил Путин.

По его словам, "преступления" нужны Киеву, чтобы отвлечь внимание, вызвать реакцию в России и затем все "свалить" на Москву.

Глава Кремля отметил, что "Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний, опираясь на людей".

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, будь он Путиным, он не был бы слишком рад. Рютте отметил, что Силы обороны Украины не только стабилизируют фронт, но и даже возвращают некоторые захваченные территории. Генсек НАТО предположил, что это не добавляет радости главе Кремля. Рютте назвал украинцев невероятно изобретательными с точки зрения способности внедрять инновации.

Также мы писали, что, как утверждает The Telegraph, дискурс о целесообразности ведения войны в Украине изменился не только среди обычных россиян, но и во властных структурах. Одна из причин – это то, что война уже не кажется "далекой" для россиян. В частности, это показал удар Украины по Москве. По мнению аналитиков, в течение следующих 12 месяцев Путину придется либо сократить масштабы войны, либо нарушить свое негласное соглашение с российским народом и заставить его большую часть воевать.

