По подозрению в совершении преступлений задержаны также двое бывших заместителей председателя КНБ.

Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование по делу о попытке захвата власти в отношении своего бывшего руководителя, одного из самых влиятельных политиков страны Карима Масимова, задержанного по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщила казахская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ведомства.

6 января стало известно, что Масимов, давний соратник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, смещен с должности главы спецслужбы. Спустя два дня КНБ объявил, что начал досудебное расследование по факту государственной измены в отношении политика.

Масимов, дважды занимавший пост главы правительства Казахстана, был задержан вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны. В чем именно он подозревается – не сообщалось.

В сегодняшнем пресс-релизе говорится, что расследование по факту государственной измены продолжается. Однако в рамках дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий, заявила пресс-служба КНБ.

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны также бывший заместитель председателя спецслужбы – начальник элитного спецназа Ануар Садыкулов, уволенный в один день с Масимовым, и бывший заместитель председателя КНБ генерал-майор Даулет Ергожин. Последний на сайте казахского правительства все еще числится заместителем председателя КНБ. На эту должность он был назначен 9 января 2022 года.

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Протесты в Казахстане - что известно

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

Также Токаев объявил, что будет действовать жестко, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.