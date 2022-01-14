Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование по делу о попытке захвата власти в отношении своего бывшего руководителя, одного из самых влиятельных политиков страны Карима Масимова, задержанного по подозрению в государственной измене.
Об этом сообщила казахская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ведомства.
6 января стало известно, что Масимов, давний соратник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, смещен с должности главы спецслужбы. Спустя два дня КНБ объявил, что начал досудебное расследование по факту государственной измены в отношении политика.
Масимов, дважды занимавший пост главы правительства Казахстана, был задержан вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны. В чем именно он подозревается – не сообщалось.
В сегодняшнем пресс-релизе говорится, что расследование по факту государственной измены продолжается. Однако в рамках дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий, заявила пресс-служба КНБ.
По подозрению в совершении этих преступлений задержаны также бывший заместитель председателя спецслужбы – начальник элитного спецназа Ануар Садыкулов, уволенный в один день с Масимовым, и бывший заместитель председателя КНБ генерал-майор Даулет Ергожин. Последний на сайте казахского правительства все еще числится заместителем председателя КНБ. На эту должность он был назначен 9 января 2022 года.
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Протесты в Казахстане - что известно
Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.
Также Токаев объявил, что будет действовать жестко, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.