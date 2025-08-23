В список попало восемь кинолент.

До одного из самых престижных событий в кино - премии "Оскар-2026" еще много времени. Но на днях Украинский Оскаровский Комитет уже сообщил на официальной странице названия фильмов, которые подали свои заявки и будут бороться за право представлять нашу страну на известной международной кинопремии.

В список вошло восемь кинолент, которые будут соревноваться в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Среди них такие документальные и художественные работы:

"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова

"Буча" Станислава Тиунова

"Дівія" Дмитрия Грешко

"Обережно! Життя триває" Антона Штуки

"Одного літа в Україні" Владимира Тихого

"Підйомна сила" Александра Стратиенко

"Степне" Марины Вроды

"Стрічка часу" Екатерины Горностай.

К слову, победителя, который представит Украину на 98-й церемонии кинопремии "Оскар", назовут 28 августа.

Видео дня

Напомним, ранее стало известно, когда состоится "Оскар-2026" и кто станет его ведущим. В следующем году мероприятие будет 15 марта в Лос-Анджелесе в театре Долби. Церемония начнется в 16:00 по местному времени, то есть 02:00 - по киевскому.

Вас также могут заинтересовать новости: