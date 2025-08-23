В 2022-2023 году украинские генералы неправильно оценивали российскую армию, считает экс-военный.

Те, кто пророчат России военные поражение, на самом деле не осознают, что это государство имеет неограниченный человеческий ресурс для войны. Такое мнение высказал бывший начальник штаба "Азова", подполковник в отставке Богдан "Тавр" Кротевич в интервью Наталье Мосейчук.

Так, экс-военного попросили прокомментировать заявления бывшего полевого командира боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, который предсказывает России военное поражение из-за тяжелых потерь на фронте.

"Ну, я всегда думал, что Гиркин-Стрелков - это агент СБУ", - пошутил Кротевич.

Видео дня

Ветеран выразил убеждение, что Гиркин, "как кстати большинство украинских военных до этого", серьезно недооценивает потенциал российской армии.

"То, чего Стрелков не понимает - что у России unlim (безлимит) по людям. Сколько бы мы им не нанесли потерь, России это абсолютно все равно. Они не чувствуют в этом проблемы никакой. У них дети воспитываются с ненавистью к Украине. То есть следующий человеческий элемент, который будет заходить в российскую армию, он может быть даже более эффективным", - говорит экс-военный.

Кротевич ссылается на российскую тактику "просачивания", которая хоть и обходится России дорогой ценой ("могут себе позволить"), но дает определенный результат: нарушается украинская логистика переднего края, и командование бригад вынуждено оттягивать передовые позиции немного назад. Именно так и достигается российское продвижение, рассказывает ветеран.

"Они уперлись в Покровск. Достаточно давно. И они просто его обходят. Я не скажу, что там ситуация далека от окружения. Сейчас те резервы, которые перебросили туда - если где-то снова будет такой прорыв, то эти же резервы оттуда заберут и перебросят на другое направление. А здесь образуется та же проблема, которая образовалась", - сказал Кротевич.

По его словам, проблема заключается в том, что Силам обороны не хватает резервов, которые можно использовать для ликвидации российских прорывов, как под Добропольем.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Богдан Кротевич выразил убеждение, что Украина может смело продать россиянам отказ от членства в НАТО и ЕС, обменяв это на больше собственных территорий. По мнению Кротевича, членство в НАТО все равно не убережет Украину от нового вторжения РФ, а когда война возобновится, уровень западной поддержки все равно не будет слишком отличаться от того, что есть сейчас.

Также мы рассказывали, что мирный план Трампа становится все более туманным и бесперспективным. Несмотря на очевидное нежелание России начинать мирные переговоры, президент США продолжает держаться за дипломатический трек.

Вас также могут заинтересовать новости: