Те, кто пророчат России военные поражение, на самом деле не осознают, что это государство имеет неограниченный человеческий ресурс для войны. Такое мнение высказал бывший начальник штаба "Азова", подполковник в отставке Богдан "Тавр" Кротевич в интервью Наталье Мосейчук.

Так, экс-военного попросили прокомментировать заявления бывшего полевого командира боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, который предсказывает России военное поражение из-за тяжелых потерь на фронте.

"Ну, я всегда думал, что Гиркин-Стрелков - это агент СБУ", - пошутил Кротевич.

Ветеран выразил убеждение, что Гиркин, "как кстати большинство украинских военных до этого", серьезно недооценивает потенциал российской армии.

"То, чего Стрелков не понимает - что у России unlim (безлимит) по людям. Сколько бы мы им не нанесли потерь, России это абсолютно все равно. Они не чувствуют в этом проблемы никакой. У них дети воспитываются с ненавистью к Украине. То есть следующий человеческий элемент, который будет заходить в российскую армию, он может быть даже более эффективным", - говорит экс-военный.

Кротевич ссылается на российскую тактику "просачивания", которая хоть и обходится России дорогой ценой ("могут себе позволить"), но дает определенный результат: нарушается украинская логистика переднего края, и командование бригад вынуждено оттягивать передовые позиции немного назад. Именно так и достигается российское продвижение, рассказывает ветеран.

"Они уперлись в Покровск. Достаточно давно. И они просто его обходят. Я не скажу, что там ситуация далека от окружения. Сейчас те резервы, которые перебросили туда - если где-то снова будет такой прорыв, то эти же резервы оттуда заберут и перебросят на другое направление. А здесь образуется та же проблема, которая образовалась", - сказал Кротевич.

По его словам, проблема заключается в том, что Силам обороны не хватает резервов, которые можно использовать для ликвидации российских прорывов, как под Добропольем.

Как писал УНИАН, Богдан Кротевич выразил убеждение, что Украина может смело продать россиянам отказ от членства в НАТО и ЕС, обменяв это на больше собственных территорий. По мнению Кротевича, членство в НАТО все равно не убережет Украину от нового вторжения РФ, а когда война возобновится, уровень западной поддержки все равно не будет слишком отличаться от того, что есть сейчас.

Также мы рассказывали, что мирный план Трампа становится все более туманным и бесперспективным. Несмотря на очевидное нежелание России начинать мирные переговоры, президент США продолжает держаться за дипломатический трек.

