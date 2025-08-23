Он призывает уважать флаг страны.

Ветеран российско-украинской войны, участник шоу "Холостяк" Александр Терен в День флага поделился с подписчиками фотографией, которую сделал перед ранением.

На опубликованном в Instagram снимке можно увидеть поврежденный обстрелами дом с выбитыми окнами. На ворота неподалеку привязали ленту в сине-желтых цветах. По словам Терена, ночью неизвестный человек развесил такие ленты по всей улице поселка. Ветеран отметил, что его это очень вдохновило:

"Мы всегда ищем символизм в чем-то, однако здесь его не нужно искать. Мы уже имеем мощный символ нашего государства - флаг. Флаг, который больше всего был искупан в крови за возможность его существования. Цените и уважайте этот символ".

Ранение Терена

Александр Будько - украинский военный, ветеран российско-украинской войны, общественный деятель, спортсмен и писатель.

В 2022 году во время Слобожанского контрнаступления получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. После этого стал известным как активист, поднимающий вопросы инклюзии и отношения к ветеранам, а также как автор автобиографической книги "Історія впертого чоловіка".

В 2023 году он получил бронзовую награду по плаванию на "Іграх Нескорених", а в 2024 году был главным героем телевизионного шоу "Холостяк".

