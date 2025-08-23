Сергей Бондарь служил в 40 бригаде тактической авиации "Призрак Киева".

Пилот Сергей Бондарь, который погиб ночью 23 августа, служил в 40 бригаде тактической авиации "Призрак Киева" заместителем командира эскадрильи. Об этом сообщили на странице подразделения в фейсбуке.

В сообщении говорится, что защитник родился в 1979 году в городе Кропивницком, где жил вместе с семьей: женой, сыном и дочерью.

"В 2000 году успешно окончил Харьковский институт Военно-Воздушных Сил ВС Украины. Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете", - сообщили в 40 бригаде.

Видео дня

Отмечается, что с началом полномасштабной агрессии России мужчина, не колеблясь, вернулся к военной службе в 40 БрТА, восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МИГ-29.

"Именно на истребителях МИГ-29 осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины: успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабах и скоплению техники на разных направлениях фронта", - рассказали коллеги.

По их словам, Сергей Бондарь был взвешенным и профессиональным летчиком, "человеком с большим сердцем и безграничным жизненным оптимизмом, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних".

Погиб украинский летчик МиГ-29

Как писал ранее УНИАН, ночью погиб пилот истребителя МиГ-29. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что майор погиб "после выполнения боевого задания при заходе на посадку".

В ведомстве добавили, что причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Вас также могут заинтересовать новости: