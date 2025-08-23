Пока неизвестно, начались ли уже съемки.

Стриминговый сервис MGM+ объявил о продлении сериала ужасов "Институт" на второй сезон. Он будет состоять из восьми эпизодов.

Новость появилась накануне финала первого сезона, который выйдет уже в воскресенье, 24 августа. "Думаете, что вам удалось сбежать из Института? Второй сезон уже скоро на MGM+", - говорится в сообщении сервиса в Instagram.

Шоу стало самой успешной премьерой в истории платформы и получило положительные отзывы за атмосферную адаптацию произведения Стивена Кинга. Сам писатель, который является исполнительным продюсером сериала, уже отреагировал на новость в X:

Видео дня

"Иногда выигрываешь, просто показав им, что ты все еще готов бороться. "Институт" вернется".

Руководитель MGM+ Майкл Райт отметил, что его команда очень рада возможности продолжить и расширить жуткое путешествие, а также еще глубже погрузиться в тайны "Института", пишет Variety.

Сериал Институт

Как известно, новый сериал основан на одноименном романе Короля ужасов 2019 года. В центре сюжета - подросток-гений Люк Эллис, которого похищают и удерживают в таинственном Институте вместе с другими детьми, обладающими необычайными способностями.

Параллельно в соседнем городке бывший полицейский Тим Джемисон пытается начать новую жизнь, но быстро обнаруживает, что покоя ему не будет.

Главные роли исполняют Бен Барнс ("Хроники Нарнии", "Дориан Грей", "Тень и кость"), лауреатка премий "Эмми", "Тони" и двух "Золотых глобусов" Мэри-Луиз Паркер и сын Мартина Фримена Джо Фримен.

Исполнительным продюсером проекта выступает сам Стивен Кинг, режиссером и продюсером - Джек Бендер, сценаристом и продюсером - Бенджамин Кавелл, а производством занимается студия MGM+ Studios.

Вас также могут заинтересовать новости: