Силам обороны удается сдерживать наступление врага, у которого есть незначительное продвижение на некоторых участках.

До октября может продолжаться высокая интенсивность наступления оккупантов в Донецкой области. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр" Виктор Трегубов в эфире 24 канал.

"Скорее всего, где-то до октября. Далее будут проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им не так удобно будет поддерживать ту интенсивность, которую они имеют сейчас", - спрогнозировал Трегубов.

По его словам, с середины июня россияне очень интенсивно наступают, несмотря на потери. "Возможно это они гнали под какие-то международные договоренности, возможно что-то генералы пообещали политическому руководству и очень активно пытаются это выполнить", - поделился догадками представитель ОСУВ "Днепр" и заверил, что оккупантам не дадут выполнить никакие обещания.

Трегубов детализировал, что больше всего враг давит на Покровском, Добропольском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Но темпы продвижения врага "абсолютно не коррелируются с его мечтами".

Кроме того Трегубов сказал, что враг пытается давить на Славянско- Краматорскую агломерацию и прорваться к ней если не с юга, то с севера и востока:

"Эффекта там пока что ноль, но очень стараются".

При этом он отметил, что в Серебрянском лесу линия соприкосновения немного подвинулась. А на Новопавловском направлении россияне хотят прорваться в Днепропетровскую область.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что ситуация на фронте очень сложная, оккупанты продолжают наступательную операцию.

По его словам, противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях. Это Покровское направление, которое для россиян остается приоритетным. Также враг перебрасывает части из Сумского на Запорожское направление.

