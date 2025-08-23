Президент считает, что сейчас есть реальный шанс закончить войну и выразил готовность обсудить все вопросы с российским диктатором Владимиром Путиным.

В настоящее время команды Украины, США и Европы работают над архитектурой гарантий безопасности и наработки могут быть готовы уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. "Сейчас есть реальный шанс закончить войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Впрочем Россия не демонстрирует никаких намерений к миру и продолжает обстрелы наших городов... Нужно давление, которое изменит ее позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы", - сказал Зеленский.

Кроме этого он отметил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, в ходе которого обсуждалось то, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с гарантиями безопасности.

Видео дня

Зеленский сообщил, что также речь шла о совместных проектах, инвестициях в украинское оборонное производство. Он добавил, что готовятся важные договоренности и встреча в ближайшее время.

Гарантии безопасности для Украины

22 августа в Киеве генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной с Зеленским пресс-конференции отметил, что идет работа над определением гарантий безопасности для Украины.

21 августа Зеленский заявлял, что Киев получил позитивный сигнал от президента США Дональда Трампа, что его страна будет участником гарантий безопасности для Украины. Это открывает путь и другим государствам присоединиться к этому процессу.

Вас также могут заинтересовать новости: