Также с изменениями будет курсировать наземный общественный транспорт. Это связано с проведением мероприятий по случаю 34-й годовщины Независимости Украины.

В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход пассажиров.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). Отмечается, что изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю 34-й годовщины Независимости Украины.

"Ограничения продлятся с 5:38 до 11:00. В то же время пересадочный узел "Майдан Незалежности" - "Крещатик" будет работать в обычном режиме", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Незалежности" будет работать в режиме укрытия.

Кроме этого, в КГГА сообщили, что 24 августа ряд столичных автобусов и троллейбусов будет курсировать с изменениями движения. По информации "Киевпастранса" с 6:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) 24 августа троллейбусы будут курсировать:

маршрут №6 - от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

маршруты №№16, 18 - от ул. Мечты и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

С 7:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 11:00) автобусы будут двигаться:

маршрут № 62 на участках:

от Ботанического сада до Бессарабской площади по собственному маршруту, далее бульв. Тараса Шевченко, разворот возле ул. Терещенковской - бульв. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - Бессарабский проезд - ул. Бассейная, далее по собственному маршруту до Ботанического сада;

от ст. м. "Контрактовая площадь" до Европейской площади;

маршруты №№ 110, 111

от ул. Милославской и Дарницкой площади до Европейской площади;

маршрут № 114 на участках:

от ул. Милославской до Европейской площади;

от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Украинских Героев".

34-я годовщина Независимости Украины

24 августа Украина отметит 34-ю годовщину своей независимости. Согласно украинскому законодательству, День Независимости в мирное время является официальным выходным. Однако в условиях военного положения этот порядок меняется.

Корреспондент Reuters Грэм Слеттери сообщал, что 23 августа в Киев приедет спецпредставитель президента США Кит Келлог. Планируется, что он примет участие в молитвенном завтраке, а также церемониях по случаю Дня Независимости Украины 24 августа.

