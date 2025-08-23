По состоянию на середину 2024-го в Украине осталось около 35,8 млн населения.

За два с половиной года полномасштабной войны - с начала 2022-го до середины 2024-го - население Украины сократилось минимум на 10 миллионов человек. Об этом в своем обзоре пишет Frontliner.

В материале говорится, что еще в начале 2022 года в Украине проживало более 40 млн человек (без Крыма), а уже по состоянию на середину 2024-го стало около 35,8 млн, из которых 31,1 млн - на контролируемой Украиной территории. Поэтому за два с половиной года страна потеряла около 10 млн человек.

Главной причиной сокращения населения за этот период стал массовый выезд украинцев за границу. Издание пишет, что около 5 млн человек сейчас находятся за пределами страны. Больше всего - в Польше, Германии, Чехии, Италии и Испании.

Что касается тех, кто остался в Украине, то на востоке и юге таких значительно меньше, чем, скажем, в центре и на западе, ведь из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей выехали миллионы. И хотя центральные и западные области приняли миллионы внутренних переселенцев, но и эти регионы потеряли население из-за эмиграции, говорится в статье.

Что касается потерь из-за смертности, то, как отмечается, точных данных о погибших нет, но "речь идет о десятках тысяч военных и тысячах гражданских".

"Прифронтовые районы опустели: остались преимущественно пожилые люди. Смертность выросла и из-за ослабленной медицинской системы, а также стресса и обострения болезней. В 2023 году зафиксировано около 495 тыс. смертей, то есть на треть больше, чем в довоенные годы, а на 100 рождений приходится 280 смертей", - пишут авторы публикации.

На уменьшение численности населения повлияла и малая рождаемость. Так, по данным издания, в 2023 году родилось лишь около 180 тыс. детей - меньше всего за всю современную историю.

"Доля детей до 18 лет составляет 15%, тогда как людей в возрасте 60+ - уже 27%. Украина стремительно стареет, и новых поколений становится все меньше", - говорится в материале.

Демографические проблемы в Украине

Как сообщал недавно УНИАН, по мнению главы Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, большинство молодых украинцев не вернется из-за границы. По его словам, даже девушки, которые остались в Украине, впоследствии поедут в Европу, ведь здесь не будет достаточного количества парней. То, что сейчас девушки будут получать образование в Украине, не гарантирует, что они в будущем захотят здесь работать, считает эксперт.

Директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова тоже говорит, что Украина навсегда потеряла большинство беженцев. Она отметила, что в начале полномасштабной войны 90% украинских беженцев говорили о своем намерении вернуться в будущем, но как утверждает эксперт, она уже тогда понимала, что "это нереально", и вернутся 50-60%. К тому же она опасается, что после отмены военного положения из страны уедет еще больше людей.

По подсчетам Opendatabot в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших. За первую половину 2025 года в стране родилось более 86 тыс. младенцев, а умерло более 249 тыс. человек.

