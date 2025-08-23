Для большой семьи: эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей

Семиместные автомобили являются идеальным вариантом для водителя с большой семьей. Они предлагают просторные интерьеры и подходят для длительных поездок.
В Autocar протестировали десятки семиместных автомобилей и определили лучшие модели в этом сегменте. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.
ТОП-10 лучших семиместных автомобилей:
- Dacia Jogger
- Kia EV9
- Hyundai Santa Fe
- Volkswagen Multivan
- Land Rover Defender 130
- Land Rover Discovery
- Skoda Kodiaq
- Volkswagen Tayron
- Volvo XC90
- Mercedes-Benz GLB
Dacia Jogger признали лучшим семиместным автомобилем 2025 года. Эксперты рассказали, чем эта модель превосходит своих конкурентов.
Dacia Jogger похвалили за низкий расход топлива и стильный дизайн. Главным преимуществом этой модели эксперты назвали низкую стоимость по сравнению с конкурентами.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
