Для большой семьи: эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей

Семиместные автомобили являются идеальным вариантом для водителя с большой семьей. Они предлагают просторные интерьеры и подходят для длительных поездок.

В Autocar протестировали десятки семиместных автомобилей и определили лучшие модели в этом сегменте. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших семиместных автомобилей:

  1. Dacia Jogger
  2. Kia EV9
  3. Hyundai Santa Fe
  4. Volkswagen Multivan
  5. Land Rover Defender 130
  6. Land Rover Discovery
  7. Skoda Kodiaq
  8. Volkswagen Tayron
  9. Volvo XC90
  10. Mercedes-Benz GLB

Dacia Jogger признали лучшим семиместным автомобилем 2025 года. Эксперты рассказали, чем эта модель превосходит своих конкурентов.

Dacia Jogger похвалили за низкий расход топлива и стильный дизайн. Главным преимуществом этой модели эксперты назвали низкую стоимость по сравнению с конкурентами.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

