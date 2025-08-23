Для большой семьи: эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей

Лидер этого рейтинга имеет низкий расход топлива и стильный дизайн.

Семиместные автомобили являются идеальным вариантом для водителя с большой семьей. Они предлагают просторные интерьеры и подходят для длительных поездок.

В Autocar протестировали десятки семиместных автомобилей и определили лучшие модели в этом сегменте. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших семиместных автомобилей:

Dacia Jogger Kia EV9 Hyundai Santa Fe Volkswagen Multivan Land Rover Defender 130 Land Rover Discovery Skoda Kodiaq Volkswagen Tayron Volvo XC90 Mercedes-Benz GLB

Dacia Jogger признали лучшим семиместным автомобилем 2025 года. Эксперты рассказали, чем эта модель превосходит своих конкурентов.

Dacia Jogger похвалили за низкий расход топлива и стильный дизайн. Главным преимуществом этой модели эксперты назвали низкую стоимость по сравнению с конкурентами.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

