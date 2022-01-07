Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Соответствующее заявление он сделал во время своего обращения 7 января.

"Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с бандитами и террористами, подготовленными. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время", – заявил он.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".