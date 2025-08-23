По его словам, терпение американского лидера по отношению к Владимиру Путину почти на исходе.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом указывают на то, что терпение американского лидера по отношению к Владимиру Путину почти на исходе из-за затягивания Россией мирных переговоров.

"В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером были некоторые признаки того, что его терпение на исходе", — цитирует Bloomberg заявление Стубба в интервью финским СМИ.

При этом он считает маловероятным, что Путин согласится на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским через полторы недели, как планировалось. По его мнению, это и будет поворотным моментом.

"Именно тогда терпение (Трампа), вероятно, иссякнет", - считает он.

При этом президент Финляндии подчеркнул, что Трамп — единственный человек, который может заставить Путина пойти на мир.

"Он единственный, кого Путин слушает, и, честно говоря, единственный, кого Путин боится", - сказал Стубб.

Война в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Лавров сделал заявление о вероятной встрече Зеленского и Путина. Он сказал, что российский диктатор готов встретиться с президентом Украины, однако лишь тогда, когда будет готова соответствующая повестка дня, а пока что ее нет. Также министр намекнул, что именно Украина препятствует прогрессу на пути к мирному соглашению.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель станет ясно, будет ли окончание войны в Украине. Он также добавил, что, возможно, ему придется использовать другую тактику для того, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.

