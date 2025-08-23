Самое приятное, что даже осенью здесь можно отлично отдохнуть.

На Средиземноморье, кроме Греции, Хорватии и испанских островов, есть и направления-сюрпризы, которые становятся все более популярными седи туристов.

В частности, есть 3 потрясающих райских уголка, которые бьют все рекорды по количеству туристов, пишет Traveloffpath. Они находятся дальше от туристических маршрутов, но не менее увлекательны. А самое приятное, что даже осенью здесь можно отлично отдохнуть.

Тиват, Черногория

Черногория - одна из лучших европейских стран, куда стоит заглянуть прямо сейчас, поскольку эта страна остается одной из немногих, где не применяется раздражающая политика снятия отпечатков пальцев или въездная плата, что, вероятно, является одной из главных причин, по которым Тиват принимает рекордное количество туристов (чуть меньше 2 млн). Тиват роскошен, но без заоблачных цен, которые можно было бы ожидать.

Пафос, Кипр

Попав сюда, вы как будто перенесетесь в прошлое и почувствуете себя в Древней Греции.

Пафос – это одновременно и исторический, и первозданный город. Вы можете пару дней отдохнуть на пляже, а потом отправиться исследовать город, находя одну за другой скрытые жемчужины.

В Пафосе есть все: от древних памятников, находящихся под защитой ЮНЕСКО, до тайных водопадов, сверкающих лагун и даже укромных пляжей на окраинах.

Но настоящая привлекательность Пафоса - это его цена. Курорты здесь очень доступны, и, несомненно, это стало огромным стимулом для рекордного числа туристов на острове.

Анталья, Турция

Анталья, средиземноморская жемчужина Турции, уже переживает свой лучший август.

Хотя сейчас вы потратите здесь больше, чем хотя бы годом ранее, Анталья - это не обычный пляжный город. Здесь есть древние достопримечательности, живописный Старый город (известный как Калеичи) и потрясающая еда.

Прокатиться на канатной дороге Тюнектепе - обязательно, если вы любите красивые виды.

Тут есть и бирюзовые воды, и укромные бухты, и оживленная ночная жизнь и, в основном, гостеприимные местные жители.

