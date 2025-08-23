Он добавил, что Зеленский в вопросе территорий "руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением".

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вопрос украинских территорий, но это возможно только на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью NBC News.

"Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит", - подчеркнул он.

Он также добавил, что президент Зеленский в вопросе территорий "руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением". При этом украинское общество "категорически против обмена нашей территории на мир".

Видео дня

В отношении мирных переговоров Кислица сказал, что, по его мнению, процесс не застопорился, и двигается вперед.

"К сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. Но я считаю, что этот понедельник и встреча в Белом доме были чрезвычайно важными событиями последних месяцев. И я считаю, что это было важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль", - отметил он.

Вопрос украинских территорий

Как сообщал УНИАН, издание The Wall Street Journal написало, якобы президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом допустил возможность обмена территориями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его позиция относительно сдачи Донбасса не изменилась и она основывается на Конституции Украины. Он отметил, что любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без учета мнения и воли народа, а также Конституции Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: