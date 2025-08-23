По словам астролога Хелены Хатор, Новолуние 23 августа 2025 года станет моментом неожиданного старта. Каждый знак Зодиака почувствует этот поток энергии по-своему, но для двух счастливчиков он напрямую отразится на деньгах, пишет YourTango.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Астролог Мэй также подчеркнула, что это Новолуние особенное: оно откроет самые смелые, эксцентричные и захватывающие новые возможности. По ее словам, что бы ни произошло в ближайшие дни, это станет подсказкой, каким может быть последующий семилетний цикл.
Для двух знаков Зодиака это означает неожиданные, но значительные улучшения в материальной сфере.
Водолей
Для Водолеев Новолуние 23 августа активирует сектор общих финансов и ресурсов, что сулит позитивные сдвиги в вопросах инвестиций, кредитов или долгов. По словам Хатор, в этот период возможно даже повышение доходов у партнера, что напрямую отразится на вашем бюджете и облегчит финансовую нагрузку.
Астролог отметила, что Новолуние формирует напряженный аспект с Ураном - планетой внезапных перемен, поэтому денежные возможности появятся неожиданно. Это не обязательно выигрыш в лотерею, но результат будет достаточно заметным, чтобы изменить ваше положение.
Новые источники дохода, продвижение по службе или выгодные соглашения - энергия Новолуния на вашей стороне, если вы готовы действовать.
Лев
Львы почувствуют, что их старания начинают приносить ощутимые плоды. Финансовый успех придет не случайно, а как закономерный результат ваших трудов.
Новолуние поможет раскрыть творческий потенциал: будь то запуск собственного проекта, признание ваших идей на работе или переход на должность с более высокой оплатой. Вы окажетесь в центре внимания и сможете капитализировать свои умения.
По словам астролога Мэй, это только начало долгосрочных перемен. Как она отметила, эта энергия закладывает фундамент на семь лет вперед. Астролог посоветовала не бояться проявляться, объединяться с людьми, вступать в новые сообщества и делиться своими идеями. Всё это принесет не только вдохновение, но и реальные деньги.
