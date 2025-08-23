Что бы ни произошло в ближайшие дни, это станет подсказкой, каким может быть последующий семилетний цикл.

По словам астролога Хелены Хатор, Новолуние 23 августа 2025 года станет моментом неожиданного старта. Каждый знак Зодиака почувствует этот поток энергии по-своему, но для двух счастливчиков он напрямую отразится на деньгах, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астролог Мэй также подчеркнула, что это Новолуние особенное: оно откроет самые смелые, эксцентричные и захватывающие новые возможности. По ее словам, что бы ни произошло в ближайшие дни, это станет подсказкой, каким может быть последующий семилетний цикл.

Для двух знаков Зодиака это означает неожиданные, но значительные улучшения в материальной сфере.

Водолей

Для Водолеев Новолуние 23 августа активирует сектор общих финансов и ресурсов, что сулит позитивные сдвиги в вопросах инвестиций, кредитов или долгов. По словам Хатор, в этот период возможно даже повышение доходов у партнера, что напрямую отразится на вашем бюджете и облегчит финансовую нагрузку.

Астролог отметила, что Новолуние формирует напряженный аспект с Ураном - планетой внезапных перемен, поэтому денежные возможности появятся неожиданно. Это не обязательно выигрыш в лотерею, но результат будет достаточно заметным, чтобы изменить ваше положение.

Новые источники дохода, продвижение по службе или выгодные соглашения - энергия Новолуния на вашей стороне, если вы готовы действовать.

Лев

Львы почувствуют, что их старания начинают приносить ощутимые плоды. Финансовый успех придет не случайно, а как закономерный результат ваших трудов.

Новолуние поможет раскрыть творческий потенциал: будь то запуск собственного проекта, признание ваших идей на работе или переход на должность с более высокой оплатой. Вы окажетесь в центре внимания и сможете капитализировать свои умения.

По словам астролога Мэй, это только начало долгосрочных перемен. Как она отметила, эта энергия закладывает фундамент на семь лет вперед. Астролог посоветовала не бояться проявляться, объединяться с людьми, вступать в новые сообщества и делиться своими идеями. Всё это принесет не только вдохновение, но и реальные деньги.

