В этом регионе потрясающие пейзажи и много достопримечательнотей.

Туристка Жанин Бароне больше дюжины раз посетила Португалию - как материковую, так и острова. Она путешествовала в разные времена года, как по крупным городам, так и по маленьким деревням, но один регион этой страны покорил ее.

Как рассказала Бароне в статье для Business Insider, она рекомендует для посещения регион Алентежу - крупнейшую провинции Португалии, которая простирается от Атлантического побережья до границы с Испанией. Она посоветовала лучшие, на ее взгляд, достопримечательности в этом регионе, к которым она возвращается снова и снова.

Озеро Алкева

Это крупнейшее искусственное озеро в Западной Европе, и поблизости есть чем заняться.

"Живописный пляж реки Амиейра идеально подходит для загара, будь то на песке или на прилегающих травянистых лужайках. В близлежащей пристани Амиейра с видом на Алкеву можно арендовать каяки", - рассказывает она.

Моура

Небольшой городок с очаровательными узкими улочками и побеленными домами, к югу от озера Алкева.

"Я просто обожаю гулять по узким улочкам, вдоль которых тянутся низкие, побеленные дома, многие из которых украшены яркими цветочными горшками. Однако, на мой взгляд, лучшая часть этого города — это Жардин-Доутор-Сантьяго, тихий сад, расположенный рядом с историческим замком… Главная достопримечательность — это потрясающий вид на обширные окрестные сельскохозяйственные угодья, украшенные оливковыми деревьями. Вдали можно даже разглядеть плотину Алкева", - рассказывает она.

Кинта-ду-Кетцаль

Великолепное поместье с рестораном, арт-центром и видом на виноградники.

"Всякий раз, когда мне хочется насладиться сочетанием уникального искусства, вкусной еды и качественного вина, я отправляюсь в Кинта-ду-Кетцаль, где расположены арт-центр и ресторан. Из просторного ресторана открывается невероятный вид на аккуратные ряды виноградных лоз… Это место — настоящее наслаждение для чувств", - пишет Бароне.

Пляжи Компорты

Она отмечает, то регион Эрдади-да-Компорта особенно прекрасен весной или ранней осенью, когда температура мягкая, а на пляжах меньше людей. Компорта состоит из семи деревень, каждая из которых обладает своим очарованием.

Пляж Буизиньос в Порту-Кову

"В Порту-Кову есть несколько прекрасных, тихих пляжей, но мой любимый — Буизиньос, расположенный совсем рядом с началом тропы. Не могу представить себе лучшего способа завершить день активного приключения, чем расслабиться, любуясь кристально чистой водой и вдыхая солёный воздух", - делится Бароне.

Ранее National Geographic назвал пять живописных озер в Европе, которые стоит посетить.Озеро Алкева в этом списке - на втором месте.

