Короткие ногти не только выглядят опрятно и элегантно, но и значительно практичнее длинных, поскольку требуют меньше ухода.

"Я обожаю длинные миндалевидные формы, но после того, как увидела, как многие знаменитости переходят на короткие стили, решила попробовать сама - и теперь вполне понимаю, почему это нравится людям", - пишет журналистка Грейс Линдсей в материале для Who What Wear UK.

Но часто возникает дилемма: какие оттенки лака выбирать? Линдсей отмечает, что обладательницам длинных ногтей проще экспериментировать с дизайнами, в то время как короткие ногти заставляют тянуться к однотонным цветам:

"Они помогают маникюру выделяться и добавляют той элегантности, к которой стремлюсь".

Чтобы найти вдохновение, Линдсей обратилась к любимым Instagram-аккаунтам звездных мастеров маникюра, среди которых Айрам Шелтон и Джорджия Рэй. На основе их советов она составила подборку оттенков, которые идеально подходят для коротких ногтей:

Black Cherry

Глянцевый темный оттенок "черная вишня" обожают и мастера, и звезды вроде английской поп-певицы Лили Аллен.

Mint Green

Пастельный оттенок делает маникюр легким и летним, помогая выделить ногти.

Red

Красный - это классика, которая всегда круто смотрится в паре с короткой формой.

Nude

Нюд универсальный и сдержанный, однако создает эффект ухоженных рук без усилий.

Navy Blue

Темно-синий маникюр является отличной альтернативой нейтральным цветам с благородным оттенком.

Lilac

Лиловый цвет долгое время оставался хитом социальных сетей. Кроме того, пастельный оттенок очень подходит коротким ногтям.

Black

Еще одна классика. Это всегда эффектный выбор, который придает ногтям безупречный блеск.

Напомним, ранее издание Woman and Home сообщало, что в 2025 году возвращаются популярные когда-то дизайны маникюра - в частности те, что были культовыми в 2000-х и несколько сезонов назад.

