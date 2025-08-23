Такие люди считают, что имеют право наказывать бывших за непослушание.

Выход из отношений с нарциссом часто становится началом долгого и изнурительного пути. Многие люди остаются в токсичных отношениях, потому что боятся, что уйти будет еще труднее, а шаг навстречу свободе будет предусматривать ряд "наказаний".

По словам Джейми Кэннон - магистра наук, лицензированного профессионального консультанта в сфере психического здоровья и благополучия, которая специализируется на лечении травм, тревоги и горя у особых групп населения, понимание того, что ждет после разрыва, помогает жертве подготовиться.

В колонке для Psychology Today она пишет, что нарциссы живут за счёт "объекта" своей манипуляции, и когда он становится недоступным, их поведение может стать по-настоящему ужасным. К сожалению, оставить нарцисса безопасным путем почти невозможно. Сначала они могут изображать задабривание, давать пустые обещания или даже угрожать, пытаясь заставить вас остаться.

Жертва должна оставаться сильной, потому что именно это первый шаг к свободе. Однако даже после выхода нарцисс не оставит вас в покое: они могут искать контакт любым способом - телефонными звонками, походами на работу, домой или к друзьям, узнавать через знакомых, где вы и что делаете.

Просто заблокировать номер недостаточно. Жертва должна быть готова отражать каждую попытку контакта. Нарцисс также мгновенно превращается в "жертву" для окружающих, уверяя всех, что именно вы виноваты в проблемах. Они не признают своих ошибок и не прощают вам решение уйти.

Большинство нарциссов считают, что знают лучше всех. Когда жертва выбирает собственную жизнь, нарцисс считает, что имеет право наказывать ее за непослушание. Они могут оскорблять, преследовать, угрожать, но никогда не признаются в истинных причинах своего поведения, перекладывая вину на жертву.

После разрыва нарцисс постоянно думает и говорит о вас. Жертва становится для него фиксацией: как вы могли уйти, почему выбрали лучшую ситуацию, сколько времени понадобится, чтобы осознать, что "вы в них нуждаетесь". Эти чувства могут перерасти в объект обсессии и длиться годами, даже если жертва не знает об этом.

Не ждите извинений от нарцисса. Любая попытка объясниться или "решить проблемы вместе" бесполезна: в их глазах всегда виновата жертва, потому что она отказалась подчиняться их требованиям.

Мировоззрение нарцисса отличается от вашего. Они не ценят сочувствие или взаимность в отношениях - для них человек существует только как средство достижения цели. Поэтому жертве, которая решила уйти, нужно быть готовой к войне за свободу, пишет Кэннон. Эта борьба будет изнурительной, но она лучше, чем битвы внутри отношений.

"Если вы знаете, чего ожидать, вы можете вести эту войну - и окружить себя людьми и ресурсами, которые помогут вам выжить. Другая сторона достижима, и вы дойдете до нее, но будьте готовы к борьбе всей своей жизни. Вы можете оставить нарцисса, но он никогда не оставит вас".

