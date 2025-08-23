После ракетного удара Российской Федерации пылали 7000 кв. м.

Утром 23 августа в городе Мукачево на третьи сутки потушили пожар на американском предприятии после российского обстрела. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Отмечается, что после ракетного удара Российской Федерации пылали 7000 кв. м.

Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний.

Для ликвидации пожара привлечены 13 спасателей и 4 единицы техники.

Российский удар по Закарпатью

21 августа в Мукачево две ракеты "Калибр" попали в предприятие с иностранными инвестициями. Россияне тогда нанесли удар по американскому заводу Flex, где изготавливались бытовые приборы.

Впоследствии в Нацполиции Украины сообщили, что в Мукачево из-за удара по промышленному объекту ранения получили 15 гражданских, впоследствии стало известно, что количество раненых выросло до 21.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что подобные удары России не имеют никакого смысла с военной точки зрения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на российский ракетный удар по Мукачево и поручил министру внутренних дел подготовить больницы в венгерских городах Дебрецен и Ниргегад, чтобы принять там раненых. Однако этого не понадобилось.

