Казахские правоохранители задержали бывшего главу Комитета нацбезопасности страны Карима Масимова.
Об этом сообщает Tengrinews.kz в Telegram.
"6 января Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 УК РК", - цитирует издание следственные органы страны.
В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны бывший глава КНБ Карим Максимов и другие лица.
Читайте такжеКак протесты в Казахстане повлияют на планы РФ по Украине: озвучен прогнозМасимова отправили в СИЗО.
Как уточняет казахский Комитет нацбезопасности, Масимова задержали в день своего увольнения.
Протесты в Казахстане: что известно
В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.
Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.
Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".