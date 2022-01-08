Масимова отправили в СИЗО.

Казахские правоохранители задержали бывшего главу Комитета нацбезопасности страны Карима Масимова.

Об этом сообщает Tengrinews.kz в Telegram.

"6 января Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 УК РК", - цитирует издание следственные органы страны.

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны бывший глава КНБ Карим Максимов и другие лица.

Читайте такжеКак протесты в Казахстане повлияют на планы РФ по Украине: озвучен прогнозМасимова отправили в СИЗО.

Как уточняет казахский Комитет нацбезопасности, Масимова задержали в день своего увольнения.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".