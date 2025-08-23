Антиоксиданты в составе фруктов борются с вредными свободными радикалами.

Одной из причин воспаления в организме является оксидативный стресс. Он возникает, когда слишком много нестабильных молекул, которые имеют научное название "свободные радикалы", бомбардируют клетки. Организм обычно производит эти молекулы как побочный продукт метаболизма, но их количество увеличивают также загрязненный воздух, солнечный свет, неправильное питание, вредные привычки, плохой сон, лекарства. Об этом пишет Eatingwell.

От чрезмерного количества свободных радикалов возникает воспаление, которое может стать хроническим, а как следствие возникают хронические заболевания. Но хорошая новость заключается в том, что на оксидативный стресс можно влиять, обеспечив в рационе достаточное количество антиоксидантов. Для этого следует употреблять, в частности, фрукты.

Издание привело шесть лучших фруктов, богатых антиоксидантами, которые могут помочь предотвратить оксидативный стресс и воспаление.

Видео дня

1. Черника

Черника занимает первое место среди фруктов, богатых антиоксидантами. В ней много фитохимических веществ, таких как антоцианы, флавоноиды, фенольные кислоты и стильбены, которые вместе защищают организм.

Большое количество антиоксидантов в чернике содержится в ее темно-синей кожуре. Речь идёт об антоцианах - мощных противовоспалительных соединениях, которые помогают бороться с воспалением и защищают мозг.

Исследования показали, что люди, которые регулярно употребляют чернику, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, они эффективнее контролируют вес, у них лучше функционирует мозг.

В одной порции черники весом 100 граммов содержится до 9 ммоль антиоксидантов.

2. Гранат

Антиоксиданты, содержащиеся в сочных рубиново-красных зернах граната, снижают уровень определенных биомаркеров, связанных с хроническими заболеваниями, такими как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет.

Эти преимущества для здоровья обусловлены, главным образом, наличием антиоксиданта пуникалагина. В лабораторных исследованиях и исследованиях на животных было показано, что он может влиять на процессы, связанные с сердечными заболеваниями, диабетом, воспалением и болезнью Альцгеймера.

В 100 граммах зерен есть до 9 ммоль антиоксидантов.

3. Вишня

Исследования показывают, что кислые вишни имеют легкий противовоспалительный эффект, который усиливается при их регулярном употреблении. Поэтому они эффективны для предотвращения воспаления, а не для его лечения. Добавляя в рацион вишни свежие, замороженные, сушеные или в виде сока, вы сможете поддерживать здоровый воспалительный баланс в организме.

Еще одно преимущество вишни в том, что она может улучшить качество сна. Во время одного из исследований пожилые люди выпивали стакан вишневого сока дважды в день в течение двух недель. В результате у них стал выше уровень мелатонина, уменьшилось воспаление и улучшился сон.

100 г вишни содержат до 7 ммоль антиоксидантов.

4. Ежевика

В каждой из крошечных косточек, из которых состоит ежевика, содержатся защитные соединения, богатые витаминами А и С, каротиноиды, стеролы, терпеноиды, обеспечивающие мощные преимущества для здоровья при низкой калорийности.

Исследования показывают, что ежевика особенно богата антиоксидантами, которые могут блокировать высвобождение провоспалительных молекул, связанных с определенными заболеваниями.

Одна порция ежевики весом 100 граммов содержит 6 ммоль антиоксидантов.

5. Ягоды годжи

Ягоды годжи имеют характерный сладкий и одновременно терпкий вкус. Их яркий цвет свидетельствует о наличии каротиноидов, самым распространенным из которых является зеаксантин - мощный антиоксидант, важный для зрения.

Исследования показывают, что ягоды годжи могут помочь снизить уровень сахара в крови, улучшить уровень холестерина, поддерживать иммунную функцию и обеспечивать омолаживающий эффект.

Порция годжи весом 100 граммов содержит около 4 ммоль антиоксидантов.

6. Малина

Малина насыщена защитными антиоксидантами, которые могут бороться с оксидативным стрессом и воспалением, предотвращая развитие многих хронических заболеваний.

Одна порция малины весом 100 граммов содержит 4 ммоль антиоксидантов.

Ранее УНИАН рассказывал о 10 продуктах, которые сжигают жир. По словам диетолога и персонального тренера Терри Татеосян, "правильные" продукты помогают чувствовать сытость, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и сигнализируют организму сжигать жир, а не накапливать его. Она советует употреблять блюда на основе белка и клетчатки, а также добавлять к ним здоровые жиры, чтобы оставаться сытыми и энергичными. Для сжигания жира эксперт посоветовала употреблять, в частности, яйца, лосось, греческий йогурт, листовую зелень, зеленый чай.

Вас также могут заинтересовать новости: