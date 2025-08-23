Самые низкие цены на аренду жилья наблюдаются в прифронтовых и приближенных к ним регионах.

В июле самые высокие медианные цены на аренду одно- и многокомнатных квартир наблюдались в трех областных центрах - Киеве, Львове и Ужгороде. Об этом говорится в статье УНИАН.

Пресс-служба платформы OLX.Недвижимость сообщила в комментарии УНИАН, что лидером по ценам однокомнатных квартир стал Ужгород (18,8 тыс. грн), который опередил даже Львов (17,9 тыс. грн) и Киев (16,9 тыс. грн)

В то же время в сегменте двухкомнатных квартир дороже всего стоили квартиры в столице - более 31 тыс. грн в месяц. В то время как в Ужгороде цена составляла почти 23 тыс. грн, а во Львове - около 21 тыс. грн.

Отмечается, что дороже всего арендовать трехкомнатную квартиру также в Киеве: медианная цена составляет 57,9 грн. Львов на втором месте с ценой 25,1 тыс. грн, далее - Ужгород 24,9 грн.

"Эти цены незначительно отличаются от тех, которые мы наблюдали в прошлом месяце и в июне. Рост произошел в пределах от 500 до 2 000 грн. На трехкомнатные в Киеве зато медианная цена уменьшилась на 1%", - отметили в OLX.Недвижимость.

Самые дешевые регионы

Самые низкие цены на аренду жилья наблюдаются в прифронтовых и приближенных к ним регионах. В июле самые дешевые "однушки" предлагали в Харькове (4,5 тыс. грн), Николаеве (5,8 тыс. грн), Запорожье (5,5 тыс. грн), и Чернигове (6,7 тыс. грн).

На аренду двухкомнатных квартир самая низкая медианная цена - 7 тыс. грн, в Запорожье и Харькове. Несколько выше в Николаеве и Чернигове: 7,1 тыс. грн и 7,5 тыс. грн соответственно. А лидером по самой низкой медианной цене на аренду трехкомнатной квартиры был Чернигов - 8 тыс. грн. Далее Запорожье и Харьков, с показателем в 9 тыс. грн, и Николаев - 10 тыс. грн.

По данным OLX Недвижимость, накануне нового учебного года спрос на аренду жилья в Украине вырос. Тогда сообщалось, что Киев оставался самым дорогим городом для студентов, а Львов занимал второе место. Однокомнатная квартира в Киеве в месяц составляла почти 17 тыс. гривен.

В августе стало известно, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепре составляла 11 тыс. грн, что на 10% больше чем полгода назад.

