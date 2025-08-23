Карни подчеркнул, что безопасность Украины должна быть всеобъемлющей - на суше, в море и в воздухе.

Лучшей гарантией безопасности для Украины является сильное украинское войско, которое нужно поддерживать. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет Укринформ.

"Любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии. Речь идет о вооружении, обучении, выносливости", - отметил премьер страны.

При этом, считает он, безопасность Украины должна быть всеобъемлющей - на суше, в море, в воздухе.

"Члены Коалиции желающих будут иметь возможность поддержать все эти элементы. Посмотрим, какую роль Канада будет играть в рамках этой многочисленной группы", - сказал Карни.

Он рассказал, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности для Украины и "потенциально будет иметь важную роль". Также, по его словам, участие США в обеспечении безопасности Украины является обязательным.

Гарантии безопасности Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности реально может получить Украина. По его словам, если союзники обеспечат Украину финансовой поддержкой и оружием - это будет "очень немало". Он также сообщил, что получил позитивный сигнал от президента США Дональда Трампа об участии его страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины, и "это открывает возможность, чтобы другие государства присоединились к этому".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который накануне находился в Киеве, рассказал о подготовке гарантий безопасности для Украины. По его словам, партнеры сейчас работают над определением этих гарантий. Обращаясь к Зеленскому, он сказал, что, когда наступит время начинать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, президент Украины будет знать, что с ним "сила друзей Украины, которая обеспечит соблюдение Россией заключенного соглашения, каким бы оно ни было, и что Россия никогда снова не посягнет ни на один квадратный километр украинской земли".

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не должны "нести бремя" гарантий безопасности для Украины, а вместо этого европейские страны должны оплатить "львиную долю" расходов на эти нужды. "Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил: им придется сделать здесь шаг вперед", - подчеркнул Вэнс.

