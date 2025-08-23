Православный праздник сегодня прозвали Евтихий Тихий, или Тихая заря - день нужно постараться провести в тишине и спокойствии.

24 августа по новому календарю украинской православной церкви чтут память священномученика Евтихия - епископа и ученика апостола Иоанна Богослова. Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с датой, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой праздник сегодня церковный - дата по новому и старому стилю

24 августа (по старому стилю это 6 сентября) православные чтят память мученика Евтихия - ученика апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Евтихий жил в I-II веках, в Севастии Палестинской. Как-то он услышал проповедь о Христе и принял веру, а затем стал учеником Иоанна Богослова. Позже Евтихий стал проповедовать вместе с апостолом Павлом.

На то время исповедовать христианство и проповедовать его было опасно, поэтому Евтихий не раз подвергался пыткам и смертельным угрозам. Он сидел в темнице, где его морили голодом, святого бросали в костер и отдавали на съедение диким зверям. Но всякий раз Евтихий удивительным образом оставался жив: дождь гасил пламя, а звери не трогали мученика - согласно преданию, лев заговорил с ним человеческим голосом. Но погиб святой Евтихий как мученик - его закололи мечом во время проповеди в родной Севастии.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю еще:

почитают мученика Татиона;

мученицу Сиру, деву Перскую;

преподобного Георгия Лимниота;

равноапостольного преподобномученика Косму Этолийского, иеромонаха.

Какой сегодня церковный праздник в старом календаре мы рассказывали ранее - 24 августа отмечают память преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских и преподобного Феодора, князя Острожского.

О чем молятся в праздник, традиции дня, чего нельзя делать сегодня

К святому Евтихию обращаются с молитвами о здоровье, мире в доме, воспитании детей и семейном благополучии.

В народе праздник называют Евтихий Тихий - считается, что его лучше провести спокойно и в кругу семьи. День можно посвятить домашним хлопотам или тихим посиделкам.

Церковь в этот день предостерегает от злости, зависти, ругани, запрещается сплетничать, клеветать, жадничать и отчаиваться. Также нельзя отказывать в помощи нуждающимся, как людям, так и животным.

В народе Евтихий считается опасным днем и также имеет ряд запретов. На Евтихия нельзя шуметь и ссориться - вражда затянется надолго. Особо осторожными нужно быть с острыми предметами - любая рана, полученная в этот день, будет заживать очень медленно. Не советуют также сегодня идти в лес или к водоему в одиночестве: можно заблудиться или утонуть.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 24 августа

По приметам дня часто можно предсказать, какой будет погода и будущая зима:

небо ночью ясное - к хорошей погоде;

утром пошел дождь - осень и зима будут сухими, а урожай в следующем году богатым.

много желудей - к снежной зиме с морозами.

Этот день также называют Тихая заря - в это время обычно наблюдают тихие и безветренные зори. День уже начинает заметно убывать, ночи становятся длиннее.

