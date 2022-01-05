Режим ЧП будет действовать до 19 января.

В столице Казахстана Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов против повышения цен на газ.

Соответствующий указ "О введении чрезвычайного положения в городе Нур-Султан" президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева опубликован на сайте Акорды (резиденции президента).

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан…", – говорится в указе.

Согласно указу, режим ЧП вводится на период с 16:00 5 января на срок до 00:00 19 января 2022 года.

Также в городе вводится комендантский час с 23:00 до 07:00 и создается комендатура. Комендантом Нур-Султана назначен начальник департамента полиции Ержан Саденов.

Читайте такжеВ Казахстане жесткие столкновения: протестующие захватили мэрию Алматы (фото, видео)Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента с правительством и выступили против коррупции.

На фоне "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

Вас также могут заинтересовать новости: