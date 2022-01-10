После акций протеста была критическая ситуация, утверждал глава государства.

В Казахстан для установления порядка прибыли более 2 тысяч военных из стран-членов Организации Договора коллективной безопасности (кроме этой страны в нее входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан).

В Казахстане находятся 2,3 тыс. военных ОДКБ, приводит сведения президента страны Касыма-Жомарта Токаева "РИА Новости".

Глава государства утверждал, что после акций протеста в стране ситуация стала критической, Алматы и девять областных центров "оказались в руках террористов".

По его словам, "боевики" использовали участников акций протеста как щит.

Читайте такжеЛукашенко утверждает, что знает "подрывную" цель протестующих в КазахстанеПрезидент сказал, что главной целью "террористов" был подрыв конституционного строя, они пытались совершить госпереворот.

Кроме того, лидер Казахстана сказал, что против мирных протестующих силу не применяли.

Протесты в Казахстане – справка УНИАН

2 января в Казахстане из-за существенного подорожания газа для авто начались акции протеста. Позже протест стал общенациональным.

Протестующие выдвинули ряд требований, в частности, хотели отставки Касыма-Жомарта Токаева и правительства и введения демократических изменений. СМИ писали, что правоохранители применили силу к протестующим.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

После этого в стране ситуация стала еще более "горячей" – между протестующими и силовиками начались серьезные столкновения, был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Горячее" всего было в Алматы – были захвачены аэропорт и ряд админзданий. В городе в ночь на 6 января начались грабежи. Для установления порядка началась "антитеррористическая операция", город зачищали от протестующих.

Потом глава государства попросил стран-участниц ОДКБ помочь навести порядок в стране. Своих военных в Казахстан уже отправили Россия, Беларусь и Армения.

Токаев также разрешил стрелять в протестующих на поражение без предупреждения.

По официальным данным, с начала протестов в Казахстане погибли 164 человека, в частности, двое детей, а задержаны – 7 939 человек.

В МИД Украины сообщали, что среди погибших или задержанных в Казахстане нет наших соотечественников.

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