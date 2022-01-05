Токаев подписал указ 5 января.

На фоне неутихающих "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Так, ночью 5 января Токаев постановил принять отставку правительства Республики Казахстан и временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра на Смаилова Алихана Асхановича.

Читайте такжеНа улицы Казахстана вывели военную технику, по толпе открыли огонь резиновыми пулямиПомимо этого в указе говорится о том, что члены правительства будут продолжать исполнение своих обязанностей до момента утверждения нового состава чиновников. Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее УНИАН уже сообщал, что президент охваченного протестами Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы. Режим ЧП будет действовать с 1:30 5 января до полуночи 19 января.

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