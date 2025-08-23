Также Каво Драгоне похвалил украинскую армию за высокий уровень подготовки.

В 2024 году Украина получила от член-странов НАТО военную помощь на сумму 50 млрд долларов. В этом году количество переданного вооружения будет увеличено. Об этом заявил председатель военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии для Corriere della Sera.

"Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличить ее. Сейчас очевидно, что украинцы стремятся к диалогу, но русские не хотят и тянут время", - сказал он.

Каво Драгоне выразил надежду, что санкции против России будут ужесточены. Он подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы.

Видео дня

Также адмирал поделился, что объем военной помощи Украине от стран НАТО по состоянию на 1 января 2025 года уже достиг 33 млрд долларов. Он добавил, что до конца года Киев точно получит столько же помощи, сколько в прошлом году.

Кроме того, Каво Драгоне похвалил украинскую армию за высокий уровень подготовки. По его словам, европейские страны должны брать пример с Украины.

"Украинская армия - это образец для Европы. При каждом удобном случае НАТО повторяет, что наша полная поддержка Украины никогда не менялась и не изменится, пока не будет справедливого и длительного мира", - заверил адмирал.

Кто предоставляет больше военной помощи Украине

Ранее BILD со ссылкой на проект Ukraine Support Tracker Института мировой экономики (IfW) в Киле писало, что страны Европы с начала 2025 года и до конца июня предоставили как минимум 35,1 миллиарда евро на вооружение для Украины. Это на 4,4 миллиарда евро больше, чем передали США.

Эксперт IfW Таро Нисикава объяснил, что это свидетельствует о явном переходе от передачи оружия со складских запасов к промышленному производству. В частности, из 10,5 миллиарда евро, которые в мае и июне Европа пообещала выделить на военную помощь Украине, не менее 4,6 миллиарда евро направили на прямые промышленные заказы.

Вас также могут заинтересовать новости: