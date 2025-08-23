Он считает, что даже если Украина вступит в НАТО и Россия нападет снова, то ничего в принципе не изменится.

Вступление Украины в НАТО не будет гарантировать ничего в случае повторного нападения России, поэтому этим вопросом, а также вопросом вступления в Евросоюз целесообразно было бы торговать на переговорах для получения каких-то преференций. Такое мнение высказал бывший начальник штаба "Азова", подполковник в отставке Богдан "Тавр" Кротевич в интервью Наталье Мосейчук.

"Относительно НАТО: я считаю, что это то, чем можно торговать на дипломатических переговорах. Это о вступлении в НАТО и о вступлении в Евросоюз, этим бы я торговал. Потому что любое вступление в НАТО нам не гарантирует ничего", - отметил он.

Кротевич считает, что даже если Украина вступит в НАТО и Россия нападет снова, то ничего в принципе не изменится.

Видео дня

"Условно: мы завтра вступаем в НАТО и Россия снова нападает. И все сразу такие: "Ну, здесь все неоднозначно, но да, мы вам что-то будем давать... То есть ничего вообще в этой войне не изменится, будь мы в НАТО, или мы не в НАТО", - отметил он.

Он отмечает, что это же касается, по его мнению, и вступления в Евросоюз.

"Я бы не спешил туда идти, если за это можно получить какие-то плюсы по территориальной целостности, армии и т.д.", - говорит экс-начштаба "Азова".

Гарантии безопасности "как в НАТО"

Как писали СМИ, США и Европа могут предоставить Украине гарантии безопасности по аналогу "5 статьи НАТО", но без вступления в НАТО. Однако, по их данным, такие гарантии безопасности на самом деле не будут предусматривать прямого обязательства европейских стран становиться на защиту Украины.

Гарантии безопасности "как в НАТО" на самом деле обяжут страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, в течение 24 часов "обсудить", предоставлять ли Украине военную поддержку, если на нее снова нападет Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: