Мирные переговоры между Украиной и Россией также способны изменить ситуацию на рынке жилья.

Эксперт рынка недвижимости и экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита сообщил, что осенью в крупных городах Украины ожидается сезонное увеличение спроса на аренду жилья и рост цен. Об этом говорится в статье УНИАН.

По его мнению, в популярном бюджетном сегменте одно- и двухкомнатных квартир в районе 15 тысяч гривен аренда может вырасти до 10%. Но в городах, где всплеск цен уже произошел, нового подорожания может не быть.

"В таких городах как Ровно, Винница цены не так давно выросли достаточно серьезно по аренде. Наверное, там, где они уже выросли, на осень они так не будут расти, потому что уже увеличение произошло. В таких городах спрос будет меньше осенью, и цены будут меньше", - сказал Пита.

В то же время в Киеве летнего роста стоимости аренды жилья не наблюдалось, поэтому можно ожидать, что цена аренды начнет расти в начале сентября.

По словам эксперта, переговорные процессы между Украиной и Россией при посредничестве США также будут влиять на рынок жилья и аренды в Украине.

"Если удастся договориться о чем-то таком, что будет возвращать людей в Украину в свои дома на прифронтовые территории, тогда это повлияет на рынок аренды, потому что переселенцы формируют спрос. Если переселенцы будут возвращаться к себе, учитывая, что будет уже более спокойная ситуация, это также повлияет на рынок аренды уже с другой стороны. То есть спрос снизится, и цены также могут снизиться. Поэтому мы сейчас находимся в состоянии ожидания", - добавил Пита.

Как писал УНИАН, в июле самые высокие медианные цены на аренду одно- и многокомнатных квартир наблюдались в трех областных центрах - Киеве, Львове и Ужгороде. Лидером по ценам однокомнатных квартир тогда стал Ужгород.

По данным OLX Недвижимость, накануне нового учебного года спрос на аренду жилья в Украине традиционно вырос. Киев оставался самым дорогим городом для студентов, а Львов был на втором месте. Однокомнатная квартира в Киеве в месяц составляла почти 17 тыс. гривен.

