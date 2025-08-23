74% респондентов заявили, что хотели бы видеть новые партии на предстоящих парламентских выборах.

Многие украинцы проголосовали бы на следующих президентских выборах за действующего главу Украины Владимира Зеленского. Тем не менее на парламентских выборах лидером могла бы стать гипотетическая "партия Залужного". Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Отмечается, что 31% всех опрошенных заявили, что проголосовали бы за Зеленского, если бы президентские выборы состоялись уже в ближайшее время. Еще 25% респондентов выбрали посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Также 6% украинцев проголосовали бы за экс-президента Украины Петра Порошенко, а еще 5% - за главу ГУР Кирилла Буданова.

Согласно опросу, на Западе Украины поддержка Зеленского и Залужного одинакова - 27%. В возрастной группе 50+ поддержка посла Украины в Великобритании превосходит поддержку нынешнего президента - 31% против 30%.

Кроме того, 33% респондентов заявили, что очень одобряют деятельность Зеленского. Еще 32% опрошенных ответили, что в какой-то мере одобряют, а 16% респондентов - не одобряют.

Гипотетическую "партию Залужного" готовы поддержать 22% опрошенных, а 14% респондентов заявили, что проголосовали бы за "Блок Зеленского". Еще по 8% опрошенных выразили готовность проголосовать за партию "Азов" и "Европейскую солидарность".

Интересно то, что 74% респондентов заявили, что хотели бы видеть новые партии на предстоящих парламентских выборах. Только 17% опрошенных ответили, что довольны существующими партиями.

Опрос был проведенпо всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего в период с 22 по 27 июля было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.

Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины

Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники сообщила, что бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный открыл предвыборный штаб и начал тайно готовиться к следующим президентским выборам. Она заявила, что руководителем штаба назначен генерал-лейтенант Сергей Наев..

По данным журналистки, фактическим организатором политической кампании Залужного стала народная депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

