Google сделала новейший ИИ для создания видео бесплатным для всех: как попробовать

Все пользователи Gemini без платных подписок могут в течение выходных поиграться с Veo 3.

Корпорация Google внезапно открыла бесплатный доступ к своей новейшей и самой мощной нейронке Veo 3. Любой желающий может создать 8-секундные клипы с озвучкой, но только в эти выходные, пишет Android Police.

Это касается всех пользователей Google Gemini, даже у которых нет платной подписки. До этого нейросеть была доступна подписчикам тарифного плана Google AI Ultra за $250/месяц. Позже Google открыла ограниченный доступ к модели пользователям более дешевого тарифа AI Pro за $20/месяц.

До понедельника, 25 августа, 07:00 по Киеву, пользователи могут поиграться с прорывной нейронкой и создать три видео (с одного аккаунта).

Видео дня

Как создать видео в Veo 3:

Предложение доступно в приложении Gemini (Android и iOS), но проще всего получить доступ через его веб-версию.

Перейдите на сайт чат-бота.

В селекторе режимов внизу выберите опцию "Видео".

Введите описание желаемого видео, при необходимости прикрепите пример с фото. Подробно укажите персонажей, их действия, стиль, а также реплики – Veo 3 сгенерирует и звук.

Отправьте запрос, и дождитесь завершения генерации. Процесс занимает несколько минут, итоговый ролик длится около 8 секунд.

Veo 3 умеет генерировать реалистичные видео длительностью до 8 секунд в разрешение 720p. Главная особенность этой нейромодели – синхронизированная озвучка, которая воспроизводит фразы с естественным акцентом на разных языках.

Google обучала модель на миллионах роликов с YouTube, что обеспечивает высокое качество и правдоподобность движения в сгенерированных клипах. Пользователи уже нагенерировали много примеров и большинство из них вы вряд ли отличите от реальных.

Ранее в этом месяце нейросеть Grok 4 от компании Илона Маска стала бесплатной для всех. Говорится, что эта модель думает "на уровне ученого", отвечает быстрее ChatGPT, а также может предсказывает различные спортивные события.

Google первой из технологических компаний раскрыла, сколько воды и света уходит на один запрос к ИИ. Хотя независимые исследователи считают, что все не так просто и компания выдает некорректную информацию.

Вас также могут заинтересовать новости: