Визуально устройства будут смотреться еще более "безрамочными", чем флагманы Apple.

Флагманская линейка Xiaomi 16, которая выйдет этой осенью, может задать новый стандарт в дизайне экранов. По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, рамки вокруг дисплея у базовой модели Xiaomi 16 составят всего 1 мм.

У версии Xiaomi 16 Pro показатель немного выше – 1,1 мм. Для сравнения, у Xiaomi 15 ширина черной рамки экрана (имеется в виду рамка самой панели, а не боковая рамка телефона) составляет 1,38 мм, а у нынешнего рекордсмена iPhone 16 Pro Max – 1,15 мм.

Согласно утечке, серия Xiaomi 16 будет использовать новую технологию сборки LIPO (Low Injection Pressure Overmolding), которая предполагает нанесение жидкого полимерного материала на область шлейфов. Это позволяет отказаться от буферной зоны защиты и создать сверхузкие рамки, значительно улучшая визуальное восприятие. Кроме того, сборка по технологии LIPO повышает защиту устройства и обеспечивает его конструктивную стабильность.

Таким образом, Xiaomi готовит смартфоны с рекордно узкой черной рамкой дисплея, которые визуально будут смотреться еще более "безрамочными", чем флагманы Apple.

Презентация флагманской серии Xiaomi 16 ожидается в конце сентября. Уже подтверждено, что они будут первыми Android-девайсами на базе процессора Snapdragon 8 Elite 2. Также ходят слухи о новых моделях Xiaomi 16 Pro Max и Xiaomi 16 Pro Mini.

В ранних утечках говорилось, что серия Xiaomi 16 получит селфи-камеру на 50 мегапикселей с более широким углом обзора и автофокусом, что редкость для фронтальных камер.

